Лайка на адресу судді та позачергові перерви - в такій атмосфері уже третій день поспіль відбуваються слухання в справі паризьких терактів. Головний підозрюваний, єдиний живий з безпосередніх учасників теракту, мовчав п'ять років, а тепер нарешті заговорив.

Більше про наймасштабніший процес в історії сучасної Франції, розкаже Олена Абрамович.

Двадцять підсудних та 1800 позивачів. Щоб організувати ці слухання, у Парижі спеціально збудували новий судовий комплекс. Просторе приміщення дозволило тим, кому вдалося втекти від куль терористів п'ять років тому, вперше подивитися в очі організаторам кривавих терактів. І ця зустріч була непростою, особливо з головним учасником подій - Салахом Абдесламом.

Гайтан Оноре, постраждалий під час терактів, був присутній у клубі "Батаклан":

Я приголомшений, ще раз повторюю собі, що немає межі гідності. І ми знову побачили, що можна зайти ще далі у своїй ганебності. Немає слів. Звісно, він грає свою роль, але я почувався дуже ображеним. Це було дещо бурлескно, але мені справді боляче, дуже важко.

Таку реакцію Салах Абдеслам викликав, уперше за п'ять років заговоривши про ті події. Коли суд запитав про його професію, він назвав себе солдатом "Ісламської держави" - терористичного угруповання. Став кричати на суддю та звинувачувати французькі тюрми в тому, що його та інших підозрюваних утримують як "собак".

Катрін Шварц, юристка, представниця семи постраждалих під час теракту:

Його свідчення не стосувалися процесу, він просто скористався ситуацією, щоб сказати те, що хоче. І виправдати інших учасників, мовляв, вони невинні, бо не знали, що допомагають йому з терактом.

Фільмувати процес чи транслювати наживо, як це відбувається у справі МН-17 - не дозволено. Тож що кажуть підсудні - звітують одиниці журналістів, яких пустили до зали без камер. Як пишуть французькі ЗМІ, на другий день слухань Абдеслам ледь не зірвав процес. Після його лайки та пропаганди радикального ісламізму, суддя вимкнув йому мікрофон. Абдеслам і далі кричав, тож суд оголосив перерву на пів години.

Катрін Шварц, юристка, представниця семи постраждалих під час теракту:

Він почав критикувати французьку судову систему. Нагадав усім, що до вироку суду його потрібно вважати невинним - і це правда. Водночас став проклинати суддю і нав'язувати свій порядок денний.

Абдеслам запитував, чи будуть також запрошені для свідчень жертви воєн у Сирії та Іраку. Інші підсудні, яких звинувачують у наданні зброї, автомобілів чи допомозі в плануванні нападів. Відповідали лише на запитання щодо свого імені та професії. У решті випадків переважно мовчали.

Пол Генрі Бор, постраждалий під час теракту, працював в охороні стадіону:

Чого я очікую від суду - це належного покарання учасників за всі їхні дії. І офіційного визнання нас, як жертв.

У п'ятницю, на третій день слухань, перед судом представили досьє на пів тисячі сторінок з описом терактів у Парижі ввечері 13 листопада 2015 року. Слідчі встановили, що напади координували з Бельгії. А фінансував їх із Сирії член ІДІЛ, який, імовірно, загинув там під час воєнних операцій 2017 року.