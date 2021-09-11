Судьи, которые расследуют дело о катастрофе Boeing 777, принадлежащий авиакомпании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение на Донбассе, составили график для вынесения окончательного приговора. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, согласно утвержденному Фемидой плану, событие должно произойти в сентябре, ноябре или же декабре 2022 года.

Прокуроры в ноябре 2021 года скажут свою заключительную речь. Судьи уже составили график, когда они могут вынести приговор. Это может быть либо сентябрь, либо ноябрь, либо декабрь 2022.

Отмечается, что Генпрокурор призвала не создавать помех прокурорам, работающим над делом в Нидерландах. При этом недавно родственники погибших пассажиров дали показания в суде.

Ранее мы писали, что в судебном комплексе "Скипхол", который находится в Нидерландах, начнется новый процесс по делу о катастрофе воздушного судна, выполнявшего рейс MH17, в небе над Донбассом. Выступить в суде пожелали 90 родственников погибших, Фемида дала десять дней для реализации их права на выступление.

Кроме того, нидерландская прокуратура в гаагском суде по делу сбитого на Донбассе авиалайнера Boeing-777 Малайзийских авиалиний привлечет еще одного прокурора. Вард Фердинандуссе, который ранее занимал эту должность, все-таки останется в судебном процессе по делу сбитого MH17.

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