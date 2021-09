52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес под руку с 49-летней звездой Голливуда Беном Аффлеком посетила на Венецианском кинофестивале премьеру фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", где Аффлек сыграл одну из ролей.

Впервые за 15 лет они официально вышли в свет как пара. Джей Ло и Бен выглядели влюбленными друг в друга и даже публично целовались.

Дженнифер Лопес выбрала для премьеры белое платье от Georges Hobeika с разрезом почти до бедра и огромным декольте, украшенным цепочкой из кристаллов Swarovski. На Лопес также были бриллиантовые украшения (браслет, кольцо и серьги) от Cariter. Бен Аффлек надел классический черный смокинг с бабочкой.

