Дженнифер Лопес и Бен Аффлек целовались на красной дорожке Венецианского кинофестиваля (видео) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес под руку с 49-летней звездой Голливуда Беном Аффлеком посетила на Венецианском кинофестивале премьеру фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", где Аффлек сыграл одну из ролей.
Впервые за 15 лет они официально вышли в свет как пара. Джей Ло и Бен выглядели влюбленными друг в друга и даже публично целовались.
Дженнифер Лопес выбрала для премьеры белое платье от Georges Hobeika с разрезом почти до бедра и огромным декольте, украшенным цепочкой из кристаллов Swarovski. На Лопес также были бриллиантовые украшения (браслет, кольцо и серьги) от Cariter. Бен Аффлек надел классический черный смокинг с бабочкой.
Ben Affleck and Jennifer Lopez arriving The Last Duel premiere at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/AiyJQRicr3— bennifer tea (@jloaffleck) September 10, 2021
Напомним, что слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились в мае этого года, когда парочку "застукали" во время совместного отдыха на горнолыжном курорте в Монтане.
В апреле Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. Пара дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса, а в декабре 2020-го невеста заявила, что брак им вообще не нужен.
Сердце Аффлека также свободно: в январе 2021 года он расстался с 32-летней актрисой Аной де Армас.
Аффлек и Лопес уже имели романтические отношения. В 2002 году стало известно об их помолвке. Тем не менее, 17 лет назад Лопес и Аффлек объявили об отмене свадьбы за день до нее.
Позже Джей Ло вышла замуж за музыканта Марка Энтони. Их брак длился 10 лет, до июня 2014 года. За это время Лопес родила двойняшек - сына Макса и дочь Эмми.
Напомним, несколько лет назад Бен Аффлек публично признался в сексуальных домогательствах к актрисе Хилари Бертон.
по теме
Умер актер "Полицейской академии" Арт Метрано. На пике своей карьеры, в 1989 году, актер получил серьезную травму позвоночника, из-за которой его ноги оказались парализованными
Для 31-летней актрисы и ее 37-летнего мужа Кука Марони это будет первый ребенок. Дженнифер Лоуренс познакомилась с арт-дилером и директором художественной галереи Марони через общего друга весной 2018 года. Вскоре они начали встречаться, а в феврале 2019 года обручилась. Пара сыграла свадьбу в октябре 2019 года
Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомив його адвокат.
Нападение произошло вечером в субботу, 4 сентября, возле токийской телекомпании TBS, куда Китано прибыл для участия в вечерней передаче. Неизвестный мужчина с киркой и ножом в руках атаковал автомобиль режиссера, когда он находился внутри
Советский и российский артист, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян отрастил густые черные усы, которые контрастируют с его седой шевелюрой