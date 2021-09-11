52-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес под руку с 49-летней звездой Голливуда Беном Аффлеком посетила на Венецианском кинофестивале премьеру фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", где Аффлек сыграл одну из ролей.

Впервые за 15 лет они официально вышли в свет как пара. Джей Ло и Бен выглядели влюбленными друг в друга и даже публично целовались.

Дженнифер Лопес выбрала для премьеры белое платье от Georges Hobeika с разрезом почти до бедра и огромным декольте, украшенным цепочкой из кристаллов Swarovski. На Лопес также были бриллиантовые украшения (браслет, кольцо и серьги) от Cariter. Бен Аффлек надел классический черный смокинг с бабочкой.

Ben Affleck and Jennifer Lopez arriving The Last Duel premiere at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/AiyJQRicr3 — bennifer tea (@jloaffleck) September 10, 2021

Напомним, что слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились в мае этого года, когда парочку "застукали" во время совместного отдыха на горнолыжном курорте в Монтане.

В апреле Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. Пара дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса, а в декабре 2020-го невеста заявила, что брак им вообще не нужен.

Сердце Аффлека также свободно: в январе 2021 года он расстался с 32-летней актрисой Аной де Армас.

Аффлек и Лопес уже имели романтические отношения. В 2002 году стало известно об их помолвке. Тем не менее, 17 лет назад Лопес и Аффлек объявили об отмене свадьбы за день до нее.

Позже Джей Ло вышла замуж за музыканта Марка Энтони. Их брак длился 10 лет, до июня 2014 года. За это время Лопес родила двойняшек - сына Макса и дочь Эмми.

Напомним, несколько лет назад Бен Аффлек публично признался в сексуальных домогательствах к актрисе Хилари Бертон.