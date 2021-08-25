Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего интервью "Европейской правде" призналась, что отговаривает своих граждан инвестировать в Украину.

Картина реформ у вас полна нюансов. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее, потому вы можете потерять свои вклады.

Президент отметила, что неоднократно встречались случаи, когда эстонцы теряли в Украине собственность и даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество.

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Однако Кальюлайд надеется, что со временем все изменится и Украина начнет уважать бизнес на законодательном уровне, чтобы инвесторы чувствовали себя безопасно.

Сейчас этого нет. Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну. Но вам еще нужно очень много сделать.

Однако прогресс реформ в Украине на сегодня она оценивает неоднозначно.

Есть сферы вроде реформы правосудия, где мы не видим того прогресса, на который надеялись. но есть и другие примеры, такие как земельная реформа, которую не могли провести почти 30 лет независимости, но теперь она произошла. Есть вопросы, в которых Украина и сейчас движется вперед, как введение системы "Трембита" (система обмена данными между государственными базами данных). И ваша система даже лучше эстонский X-road.

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В то же время Кальюлайд поддержала стремление Украины на запад. Также она отметила, что у нашей страны есть общество с хорошим образованием, дешевая рабочая сила, свободная торговля с ЕС.

"У Украины есть хорошие перспективы очень быстрого экономического роста", - уверена президент Эстонии.

Ранее в НАТО сделали важное заявление по Украине. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.