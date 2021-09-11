Бути почутими сьогодні намагалися і журналісти чотирьох телеканалів. "112 Україна", "Ньюзван", ЗІК та "Перший Незалежний". Страйкували під стінами Мистецького арсеналу. Вони звернулися до європейських лідерів із відкритим листом. Написали про утиски свободи слова та тотальну цензуру в Україні. І вкотре наголосили: закриття цих медіа незаконне.

Денис Жарких, телеведучий:

Мы пришли защищать принципы свободы слова, мы пришли защищать свободу для своих зрителей. Самое главное, верните свободу слова в Украину. Это необходимый элемент, для того, чтобы начать возрождение Украины.

Юрій Дудкін, політичний експерт: