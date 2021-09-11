Рівно 20 років тому стався наймасштабніший теракт у історії Сполучених Штатів. 11 вересня 2001 року захоплені терористами літаки врізалися в будівлі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та Пентагон. Тоді загинули майже три тисячі людей. Поранених було - 25 тисяч.

Очевидці трагедії, родичі жертв, а також уся політична верхівка США зібралися в Нью-Йорку на меморіальну церемонію. Як згадують подію, яка змінила Америку назавжди - дивіться далі.

20 років тому на цьому місці височіли хмарочоси-близнюки. Символ економічної міці США, та невід'ємна частина нью-йоркського обрію. Сьогодні ж на місці Всесвітнього торговельного центру - чотири мармурові басейни. На кожному елементі меморіала викарбувані імена загиблих 11 вересня.

Пам'ятник передає глибину скорботи американського народу за невинними. Сюди на світанку прибуває президент - Джо Байден разом із першою леді Джил. За ним - Барак і Мішель Обами, Білл і Гілларі Клінтони, чинний і колишній мери Нью-Йорка, сотні родичів загиблих. О 8:46 за місцевим часом оголошують першу хвилину мовчання - у цей момент перший літак врізався в північну вежу Всесвітнього торгового центру.

Імена жертв теракту зачитують їхні родичі.

І мій батько, Філіп Девід Міллер, ми любимо тебе і сумуємо за тобою. Ти завжди лишишся у наших серцях.

Президент Байден записав відеозвернення до нації.

Джо Байден, президент США:

У дні, що настали після 11 вересня, ми бачили героїзм всюди, там, де цього чекали і не чекали. І ми бачили щось досить рідкісне - справжнє відчуття національної єдності. У битві за душу Америки, єдність - це наша найбільша сила. Це не означає, що ми маємо вірити у щось одне - це про те, що ми повинні мати фундаментальну повагу й віру одне в одного та в цю націю.

Річницю терактів відзначили напередодні у Великій Британії. Біля Королівської резиденції пролунав гімн США.

Перші теракти і спроби терактів проти американців почалися в дев'яності. Екстремісти вважали: американці осквернили мечеть у Мецці, коли ввели війська в Саудівську Аравію у 1991 під час операції "Буря в пустелі". Ізраїль, за їхніми словами, продовжував окупацію мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. А уряди світських мусульманських країн не лише допомагають американцям, але і самі є віровідступниками, оскільки не дотримуються законів шаріату.

Ідея навчити ісламістів пілотуванню, щоб вони могли захопити літак і використовувати його як керовану ракету, належить пакистанському бойовику Халіду Шейху Мохаммеду. Цей план погодив саудівський мільйонер Усама бін Ладен, засновник та лідер "Аль-Каїди". Їм знадобилося 149 хвилин, аби привести в дію план наймасштабнішого теракту в історії США.

11 вересня 2001 року група бойовиків "Аль-Каїди" викрала чотири літаки, два з яких врізалися у вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку.

Один - у будівлю Пентагону.

Четвертий борт, який збиралися направити чи-то на Білий дім, чи-то на Капітолій - впав у Пенсільванії. На цьому фото Джорд Буш - чинний тоді президент США - сидить перед першачками у Флориді. Йому повідомляють про теракти.

Джордж Буш, 43 президент США:

Єдиний спосіб перемогти тероризм, який є загрозою нашому добробуту - це зупинити його, усунути його і знищити його разом із корінням.

Уже в жовтні розпочалися перші бамбордування Афганістану. Країна під керівництвом "Талібану" прихистила бін Ладена. У листопаді американські війська вибили талібів із Кабула. Однак бін Ладену вдалося вибратися зі свого притулку в горах. Його знайшли аж 10 років потому - в сусідньому Пакистані.

Барак Обама, 44 президент США:

Можу повідомити американському народу та всьому світові, що Сполучені Штати ліквідували Усаму бен Ладена, лідера "Аль-Каїди" і терориста, відповідального за вбивство тисяч невинних чоловіків, жінок і дітей".

У цей час чисельність американських військ у Афганістані сягнула піку - 110 тисяч армійців. А ще через 10 років - їх вивели в повному складі. Ініціатором закінчення 20-річної військової кампанії став Дональд Трамп. Завершив - Джо Байден. Ця війна коштувала Америці вісім трильйонів доларів. Дві тисячі 300 американців загинули. Ще понад 20 тисяч солдатів зазнали поранень.

Головну свою мету США виконало: фактично знищила "Аль-Каїду", її лідера - Усаму бін Ладена та сотню інших радикалів. На думку західних експертів, інтервенції США в Афганістані та в Іраку дестабілізували окремі регіони, де зародилася "Ісламська держава". Безпечнішим зрештою світ не став.