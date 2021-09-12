В субботу, 11 сентября, в селе Погребы Киевской области полиция обнаружила мертвым действующего судью Печерского районного суда Киева Виталия Писанца. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в полиции.

О том, что бездыханное тело 53-летнего судьи находится в доме по улице Центральной села Погребы, правоохранителям сообщили в 23:11.

Следователи, которые прибыли на вызов, установили, что накануне там отдыхали и выпивали владелец дома адвокат Петр Онопенко, следователь Соломенского районного управления полиции Евгений Хоменко и судья Печерского районного суда Виталий Писанец.

Тело служителя Фемиды лежало на полу гостиной, на его одежде были пятна бурого цвета. Телесных повреждений на трупе не было. Тело судьи отвезли в Бровары для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Участники вечеринки рассказали, что во время застолья между судьей Писанцем и следователем Хоменко возник словесный конфликт. Судья ударил следователя рукой по лицу, и конфликт был исчерпан. Далее мужчины мирно выпивали около 40 минут, когда у судьи внезапно пошла кровь из носа. Он потерял равновесие и упал, задев рукой вазу на столе, которая упала на пол и разбилась.

У Писанца посинело лицо, товарищи пытались оказать ему медицинскую помощь. Приехавшие на место происшествия сын и зять покойного вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть Писанца.

Сейчас Хоменко и Онопенко допрашивают следователи Государственного бюро расследований, они проверяют изложенную ими версию событий.

По факту смерти судьи открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ Украины - "умышленное убийство".

Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.