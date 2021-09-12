Лукашенко зустрівся з Путіним та погодив "союзний пакет" [ Редактировать ]
Крок до цілковитої інтеграції. Росія і Білорусь цього тижня погодили повний "союзний пакет". 28 програм - так званих дорожніх карт. Заради цього Олександр Лукашенко полетів у Москву, вже вп'яте за рік.
Деталей угод не оприлюднили, офіційно підписати їх збираються 4 листопада. Але відомо, що в документах ідеться про економіку. Єдину промислову політику, спільну платіжну систему. Але не єдину валюту. До кінця 2023 року зобов'язалися створити єдиний ринок газу, а згодом - ще й нафти й електроенергії.
Також Путін пообіцяв, що наступного року Білорусь купуватиме російський газ за тою самою ціною, що й цьогоріч. Білоруська опозиція вже заявляє, що коли закінчиться режим Лукашенка, всі домовленості скасують. Хоча поки що режим закручує гайки опозиції . Цього тижня двом членам координаційної ради оголосили вироки. Марії Колесниковій дали 11 років, а Максиму Знаку - 10.
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