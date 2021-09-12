Вбивство печерського судді: під Києвом знайшли мертвим Віталія Писанця [ Редактировать ]
Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За інформацією поліції, тіло виявили в суботу ввечері в будинку його знайомого - військового пенсіонера. Причина смерті поки що невідома. Але правовоохороці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
Низка ЗМІ - з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, повідомляють, буцімто Писанець випивав разом зі слідчим Солом'янського райуправління поліції. Між чоловіками виник конфлікт. Суддя вдарив правоохоронця, але сам перечепився через вазу й раптово помер.
Віталій Писанець працював суддею 23 роки. Розглядав резонансні справи про зняття арешту з майна екс-глави МВС Віталія Захарченка та банку Януковича-молодшого. А також продовжував арешти підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
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