Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За інформацією поліції, тіло виявили в суботу ввечері в будинку його знайомого - військового пенсіонера. Причина смерті поки що невідома. Але правовоохороці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Низка ЗМІ - з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, повідомляють, буцімто Писанець випивав разом зі слідчим Солом'янського райуправління поліції. Між чоловіками виник конфлікт. Суддя вдарив правоохоронця, але сам перечепився через вазу й раптово помер.