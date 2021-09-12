За допомогою додатку "Дія" українці зможуть сплачувати комунальні послуги та отримувати платіжки. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розказав віце-прем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кожен громадянин України, який користується додатком, буде отримувати в своїх платіжках за комунальні послуги реальні цифри. До того ж, цього року планується масштабне підключеня різних структур до мережі Інтернет. Для цього проводиться робота з ОТГ та провайдерами.

Цього року до мережі Інтернет буде підключено більше одного мільйона українців, а наступного року темпи збільшаться, тому ми над цим працюємо до кінця 2023 року. Всі роботи будуть проводитится за рахунок субсидії. Ми доомагаємо ОТГ і провайдерам.

Також Федоров додав, що в нашій країні дуже багато освітніх продуктів, на жаль, не у всіх є можливість навчатися, тому ми допомагаємо стимулювати і розвиток онлайн-курсів, і розвиток наших людей.

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