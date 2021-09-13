У Празі затримали активіста "кримської весни" Олександра Франчетті [ Редактировать ]
Активіста так званої "кримської весни", росіянина Олександра Франчетті, затримали в аеропорту Праги за запитом України. Про це заявили представники Кремля в анексованому Криму. Окупанти припустили - затриманого можуть видати Києву.
Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014 року, незадовго до анексії, приїхав до Криму. Вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя". А потім організував розвід-групу "Північний вітер". Її учасники тероризували про-українське населення.
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