Японія вакцинувала від ковіду половину свого населення [ Редактировать ]
Половина населення Японії уже отримала дві дози вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомив міністр із протидії пандемії Ясутоші Нішімура. За його словами, до кінця цього місяця показник збільшиться до 60 відсотків. А до листопада завершать вакцинувати всіх охочих. Наразі Японія бореться з п'ятою хвилею коронавірусу. Країною активно шириться штам "Дельта".
Аби стримати поширення запровадили надзвичайний стан. За останню добу зафіксували понад вісім тисяч інфікованих.
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