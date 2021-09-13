За минувшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировано 1205 человек заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

госпитализировали 833 человека;

летальных исходов - 18;

выздоровели - 758 человек.

Протестовали:

методом ПЦР - 10 668 человек,

методом ИФА - 1659 человек,

экспресс-тестами - 9147 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г. Киев - 166,

в Тернопольской области - 148,

в Черновицкой области - 120,

в Житомирской области - 88,

во Львовской области - 86.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 317 824 лица;

выздоровели - 2 221 868 человек;

летальных случаев - 54 360.

Читайте также, ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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