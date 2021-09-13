Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировано 1205 человек заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Тернопольской и Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
- госпитализировали 833 человека;
- летальных исходов - 18;
- выздоровели - 758 человек.
Протестовали:
- методом ПЦР - 10 668 человек,
- методом ИФА - 1659 человек,
- экспресс-тестами - 9147 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- г. Киев - 166,
- в Тернопольской области - 148,
- в Черновицкой области - 120,
- в Житомирской области - 88,
- во Львовской области - 86.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 317 824 лица;
- выздоровели - 2 221 868 человек;
- летальных случаев - 54 360.
Читайте также, ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц.
Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рассказал о перспективах в Украине
В пятницу, 10 сентября, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его министерство будет просить правительство собраться на внеочередное заседание
За прошедшие сутки, 9 сентября, от коронавируса в Украине вакцинировали рекордное количество людей
За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксированы новые случаи коронавирусной болезни
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.