Хроніки з Афганістану: чи житиме країна за середньовічними законами шаріату? [ Редактировать ]
Жінкам в Афганістані дозволять навчатися в університетах, але - з певними обмеженнями. Студентки відвідуватимуть лекції лише жінок-викладачів, а аудиторії будуть розділеними відповідно до тлумачення руху ісламського шаріату. Наявність хіджабу - обов'язкова.
Яке воно, життя за середньовічними законами шаріату? Світлана Чернецька, розкаже докладніше.
Ця молода жінка - Малала Юсафзай, найвідоміша жертва Талібану. Таліби захопили її рідне село в Пакистані.
Малала Юсафзай, жертва Талібану:
Жінки взагалі не мали жодних прав. Дівчатам не давали можливості навчатися, вони не могли працювати. Жінок привселюдно катували на вулицях за найменші провини.
Тоді п'ятнадцятирічній Малалі таліби вистрелили в голову. За те, що попри заборону, вчилася й розповідала світу про їхній режим. Дівчину врятували британські лікарі. І для західного світу Малала стала прикладом абсолютної безжальності Талібану. А ще - символом того, що зараз чекає на Афганістан.
Негін Хпалвак, диригентка жіночого оркестру:
Коли я почула, що Талібан захопив наші вулиці, то запанікувала. Я була вдягнута в майку без рукавів, тож побігла за довгою сукнею. Інакше таліби могли б мене вбити!
Ще місяць тому Негін була гордістю Афганістану. Вона керувала першим в країні жіночим оркестром. Та зараз професія Негін не просто непотрібна, а й небезпечна! За нормами шаріату, музика - гріх. Таліби заборонили транслювати музику по радіо. Не може бути й мови про роботу кінотеатрів чи нічних клубів.
Хореограф, танцівник брейкдансу:
Талібан вважає танці гріховним заняттям. А брейкданс - це ще гірше, бо західна культура.
Хлопець не показує обличчя. Йому не вдалося втекти з країни, і він живе в постійному страху. Речники Талібану обіцяють пробачити всіх, хто жив не за шаріатом у минулому. Та насправді полювання почалося.
Аньєс Калламар, генеральний секретар організації "Міжнародна амністія":
У нас є списки тих, кому загрожує небезпека і кого необхідно терміново вивезти, і я підозрюю, що в Талібану існують свої списки з тими самими іменами.
Жінки протестують чи не найгучніше. Ще б пак! Їх позбавляють базових свобод. Більше жодної відкритої ділянки тіла. Це - бурка. Найбільш закритий варіант мусульманського одягу. Традиційно синього кольору, у ньому навіть очі сховані за сіткою.
Без супроводу чоловіка, брата чи батька - на вулицю ані ногою. Самотній жінці не продадуть продуктів на ринку, її не відвезуть у таксі.
Зараз нова влада обіцяє бути не такою консервативною, як 20 років тому.
Забігулла Муджагід, речник "Талібану":
Жінки працюватимуть у сфері освіти, охорони здоров'я та інших галузях і будуть відігравати активну роль.
Таліби взялися будувати в Афганістані "Ісламський емірат". І попри рух Опору, вони мають і підтримку в країні. По-перше, хтось сподівається на кінець війни і початок бодай якоїсь стабільності. По-друге, багато афганців, переважно в глибинці, і так споконвіків живуть за правилами шаріату.
Раффаелло Пантуччі, експерт з питань Талібану:
Щойно преса переключить увагу на інші теми й почне забувати про Афганістан, ми побачимо, як Талібан стане відновлювати найбільш екстремістські ідеї.
І попри публічні запевняння лідерів, людські долі в Афганістані вершитимуть польові командири. Налаштовані здебільшого вкрай радикально.
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