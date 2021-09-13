Жінкам в Афганістані дозволять навчатися в університетах, але - з певними обмеженнями. Студентки відвідуватимуть лекції лише жінок-викладачів, а аудиторії будуть розділеними відповідно до тлумачення руху ісламського шаріату. Наявність хіджабу - обов'язкова.

Яке воно, життя за середньовічними законами шаріату? Світлана Чернецька, розкаже докладніше.

Ця молода жінка - Малала Юсафзай, найвідоміша жертва Талібану. Таліби захопили її рідне село в Пакистані.

Малала Юсафзай, жертва Талібану:

Жінки взагалі не мали жодних прав. Дівчатам не давали можливості навчатися, вони не могли працювати. Жінок привселюдно катували на вулицях за найменші провини.

Тоді п'ятнадцятирічній Малалі таліби вистрелили в голову. За те, що попри заборону, вчилася й розповідала світу про їхній режим. Дівчину врятували британські лікарі. І для західного світу Малала стала прикладом абсолютної безжальності Талібану. А ще - символом того, що зараз чекає на Афганістан.

Негін Хпалвак, диригентка жіночого оркестру:

Коли я почула, що Талібан захопив наші вулиці, то запанікувала. Я була вдягнута в майку без рукавів, тож побігла за довгою сукнею. Інакше таліби могли б мене вбити!

Ще місяць тому Негін була гордістю Афганістану. Вона керувала першим в країні жіночим оркестром. Та зараз професія Негін не просто непотрібна, а й небезпечна! За нормами шаріату, музика - гріх. Таліби заборонили транслювати музику по радіо. Не може бути й мови про роботу кінотеатрів чи нічних клубів.

Хореограф, танцівник брейкдансу:

Талібан вважає танці гріховним заняттям. А брейкданс - це ще гірше, бо західна культура.

Хлопець не показує обличчя. Йому не вдалося втекти з країни, і він живе в постійному страху. Речники Талібану обіцяють пробачити всіх, хто жив не за шаріатом у минулому. Та насправді полювання почалося.

Аньєс Калламар, генеральний секретар організації "Міжнародна амністія":

У нас є списки тих, кому загрожує небезпека і кого необхідно терміново вивезти, і я підозрюю, що в Талібану існують свої списки з тими самими іменами.

Жінки протестують чи не найгучніше. Ще б пак! Їх позбавляють базових свобод. Більше жодної відкритої ділянки тіла. Це - бурка. Найбільш закритий варіант мусульманського одягу. Традиційно синього кольору, у ньому навіть очі сховані за сіткою.

Без супроводу чоловіка, брата чи батька - на вулицю ані ногою. Самотній жінці не продадуть продуктів на ринку, її не відвезуть у таксі.

Зараз нова влада обіцяє бути не такою консервативною, як 20 років тому.

Забігулла Муджагід, речник "Талібану":

Жінки працюватимуть у сфері освіти, охорони здоров'я та інших галузях і будуть відігравати активну роль.

Таліби взялися будувати в Афганістані "Ісламський емірат". І попри рух Опору, вони мають і підтримку в країні. По-перше, хтось сподівається на кінець війни і початок бодай якоїсь стабільності. По-друге, багато афганців, переважно в глибинці, і так споконвіків живуть за правилами шаріату.

Раффаелло Пантуччі, експерт з питань Талібану:

Щойно преса переключить увагу на інші теми й почне забувати про Афганістан, ми побачимо, як Талібан стане відновлювати найбільш екстремістські ідеї.

І попри публічні запевняння лідерів, людські долі в Афганістані вершитимуть польові командири. Налаштовані здебільшого вкрай радикально.