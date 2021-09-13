Колумбійські військові конфіскували майже дві з половиною тонни кокаїну [ Редактировать ]
Найбільшу партію наркотиків із початку року конфіскували в Колумбії.
Тамтешнім військовим вдалося вилучити майже дві з половиною тонни кокаїну, - повідомив міністр оборони країни. За його словами, наркотики належали злочинному угрупованню "Клан затоки". Вартість партії оцінюють у 80 мільйонів доларів. Катер із "товаром" знайшли за 300 кілометрів від острова Сан-Андрес.
Затримали п'ятьох осіб, із них четверо - колумбійці. Загалом із початку року в країні конфіскували 235 тонн кокаїну.
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