Кіно-тріумфатори. На Венеційському фестивалі - назвали переможців. Кому дали "золотого лева"? Як відзначилася Україна?

Камера! Мотор! Венеційський кінофестиваль оголошує переможців конкурсу. Найкращим актором став Джон Арсілья, актрисою - Пенелопа Крус за роботу в стрічці "Паралельні матері".

"Золотого лева" - отримав фільм "Подія" французької режисерки Одрі Діван. У стрічці йдеться про практику нелегальних абортів у Франції в шістдесяті роки. Та ідея - глибша. Це робота про права та свободи:

Одрі Діван, режисерка, переможниця фестивалю:

Я створила цей фільм зі злістю та палким бажанням. Я зробила цю стрічку кожною частинкою свого тіла: розумом і серцем. Хотіла, щоб "Подія" стала власним досвідом кожного глядача. Аби кожен відчув себе у шкурі цієї молодої жінки - головної героїні.

В основній програмі фестивалю - 21 фільм. Серед них - і українська стрічка Валентина Васяновича "Відблиск" - про військового хірурга, який намагається повернутися до мирного життя після полону.

Ще дві українські стрічки побачили глядачі в програмі "Горизонти". Олег Сенцов представив роботу під назвою "Носоріг". Сюжетна лінія заснована на реальних подіях 90-х в Україні. У фільмі йдеться про бешкетливого хлопця, який виростає і стає кримінальним авторитетом.

Роботу над стрічкою почали ще 2012 року і перервали у 2014 через арешт Сенцова російськими спецслужбами в окупованому Криму.

Олег Сенцов, режисер:

Питання в тому, що це була наша історія, як би там не було. Вона була не дуже приємна для нас, але нам треба її переосмислити і якось самі для себе показати. А людям з-за кордону у них же були інші 90-ті, розумієте? Вони ж цього не бачили. Тому для них це історія про те, як нас краще розуміти.

Тема материнства стала цьогоріч однією з центральних на фестивалі. Їй присвячено й фільм "Цензорка". Спільного виробництва України, Словаччини та Чехії. У стрічці йдеться про українських жінок, які народжують у в'язниці. "Цензорка" є дебютною повнометражною роботою словацького режисера Петера Керекеша. У Венеції фільм визнали найкращим у програмі "Горизонти".

Пон Чжун Хо, голова журі:

Ми йшли за покликом серця. Зосереджувалися на фільмах, які нас найбільше зворушили та змусили відчути красу самої стрічки.

І поки журі визначало найкращі кінороботи, на червоній доріжці відбувалися інші змагання - вечірніх нарядів. Під спалахи фотокамер на зіркове дефіле вийшли Дженіфер Лопес, Зендея і Дакота Джонсон. Аби потім їхні вишукані сукні та чарівні усмішки розтиражували сотні журналів і таблоїдів.