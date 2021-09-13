Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы в стране. В Офисе главы государства 16 сентября пройдет посвященная этому вопросу рабочая встреча.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", - цитирует ОП Зеленского.

По его словам, глава государства не позволит судьям, которые препятствую реформе и очистке судебной системы страны, лишить украинцев права на справедливость.

"Судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - добавил президент.

Ранее Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на "Северный поток-2".

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