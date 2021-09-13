НБУ установил курс на 14 сентября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 14 сентября установлен на таком уровне: 26,692 гривен за 1 доллар (+0,0138 грн). При этом курс доллара на 13 сентября составляет 26,6782 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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