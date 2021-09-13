Наслідки юдейських святкувань: тисячі хасидів захворіли на коронавірус [ Редактировать ]
Юдейський новий рік в Умані обернувся сплеском коронавірусної недуги. Півтори тисячі хасидів-паломників повернулися додому інфікованими.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю. А для майже двох тисяч ізраїльських громадян свято затягнулося: на батьківщину їх не пустили, через позитивний ковід-тест -допоки не видужають.
Є і ті, хто вирішив перехитрувати ізраїльських медиків. Понад двісті паломників підробили тест. У декого з них зрештою недугу виявили.
по теме
Із заходом сонця і першою зіркою на небі юдеї зустріли п'ять тисяч 782 за своїм календарем. Вони радіють і святкують, як заповідав їм праведник Цадик Нахман.
Після вечері хасиди виходять надвір. Хтось іде одразу до синагоги, щоб провести час за молитвою, хтось просто шукає спілкування. Оці хлопці дозволили нам вдихнути аромат новорічних трав.
Сьогодні з першою зіркою на небі вони зустрічатимуть новий 5782 рік від створення світу. Гуляння триватимуть до завтрашнього вечора.
Также зараженные паломники остались и в Украине
Гасити вогонь довелося рятувальникам, а ще - пояснювати, що барбекю на балконі - це погана ідея. Та загалом ніч юдейського нового року минула доволі спокійно, хоч і гучно.
Рятувальникам довелося гасити вогонь і проводити роз'яснювальну бесіду щодо барабекю в житловому будинку. Загалом за добу поліція отримала 13 звернень, пов'язаних з паломниками, які цієї ночі святкували Рош-Га-Шана.