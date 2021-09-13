Юдейський новий рік в Умані обернувся сплеском коронавірусної недуги. Півтори тисячі хасидів-паломників повернулися додому інфікованими.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю. А для майже двох тисяч ізраїльських громадян свято затягнулося: на батьківщину їх не пустили, через позитивний ковід-тест -допоки не видужають.

Є і ті, хто вирішив перехитрувати ізраїльських медиків. Понад двісті паломників підробили тест. У декого з них зрештою недугу виявили.