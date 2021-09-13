Корупційну схему на 300 мільйонів гривень під час закупівлі ноутбуків для шкіл виявила СБУ. Хто саме стоїть за оборудкою - у відомстві не кажуть. Раніше встановили, що підприємцям телефонували шахраї, представлялися членами уряду й обговорювали умови для нечесної перемоги в тендері.

На програму "Ноутбук кожному вчителю" уряд виділив 980 мільйонів гривень із держбюджету. Попри корупційний скандал, закупівля техніки триватиме, - запевнили в уряді.