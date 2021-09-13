Дебати, які у прямому ефірі транслювали два найбільші телеканали країни, ще до їхнього початку називали кульмінацією передвиборчої кампанії.

Тим часом Меркель готується до спокійної пенсії, а політичні пристрасті в Німеччині вирують. Теледебати трьох кандидатів на посаду канцлера відбулися в країні напередодні. Попри назву "тріель", розмова перетворилася на дуель і, що примітно, минула без жодного слова про зовнішню політику.

Основна політична боротьба розгорнулася між двома учасниками -лідером ХДС Арміном Лашетом і есдеком Олафом Шольцем. Про що говорили і кому вдалося завоювати симпатії глядачів, розкаже Тетяна Логунова.

До телевізійного павільйону - кандидати в канцлери Німеччини заходили під оплески своїх прихильників. Дебати, які у прямому ефірі транслювали два найбільші телеканали країни, ще до їхнього початку називали кульмінацією передвиборчої кампанії. І шансом кожного із трьох головних претендентів на крісло Ангели Меркель кардинально змінити нинішній політичний пасьянс.

Одна студія, двійко ведучих і три кандидати канцлери. Півтори години Олаф Шольц, Армін Лашет та Анналена Бербок відповідали на запитання модераторів та сперечалися між собою. У прямому їх слухали і дивилися 11 мільйонів глядачів.

Від самого початку стало зрозуміло - нудно не буде. Лідер християнських демократів Армін Лашет, партія якого поки що програє вибори, миттєво пішов у атаку. На свого основного конкурента - Олафа Шольца. Вимагав від лідера есдеків негайно повідомити, чи планує той, у разі перемоги, коаліцію за участі партії ліві.

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС:

Люди, які не хочуть, щоб партія «ліві» була в уряді, повинні знати про ваші плани. Ви ж не відповідаєте відверто і це - вже відповідь!

А ще пояснити, чому Шольц, як міністр фінансів не запобіг низці податкових скандалів.

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС:

Якби мій міністр фінансів працював так, як ви, у нас би були серйозні проблеми!

Утім спровокувати Шольца - Лашету не вдалося. Лідер есдеків, якого поза очі називають «шольцоматом», навіть не змінився в обличчі.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії :

Ми бачимо, як пан Лашет перекручує факти. І робить це свідомо.

Своїх конкурентів Шольц не атакував. Натомість, звертався до виборців.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії:

Якщо ви проголосуєте за соціал-демократів, я обіцяю вам підвищення мінімальної заробітної плати і стабільні пенсії.

Соціологи вже спитали глядачів, хто з кандидатів сподобався їм найбільше. 25 відсотків обрали Бербок, 27 - Лашета, і більше ніж 40 - Шольца. Перемога лідера зміцнила й позиції партії. Есдеки збільшили відрив від конкурентів, тепер за них готові проголосувати 26 відсотків виборців.