"Дельта" поширюється на Буковину: кожного дня фіксують по дві сотні хворих [ Редактировать ]
Україна може "пожовтіти". Уряд планує переглянути зони карантину. Нині ж на "ковідній" мапі всі міста поки що - зелені. Водночас у МОЗ пропонують обмеження жовтої та червоної зони не поширювати на заклади, в яких щеплені не менше ніж вісімдесят відсотків працівників.
Перейти на дистанційку вже ризикують школи та виші на Буковині. Регіон - через різке зростання хворих - одразу може потрапити до червоної зони. І якщо в закладах не буде дотримана пропорція імунізованих, навчання знову проводитимуть у онлайн-форматі
Що зараз відбувається в регіоні із захворюваністю та вакцинацією - дивіться у матеріалі нашого чернівецького кореспондента - Івана Сірецького.
Штам коронавірусу "Дельта" на Буковині розгулявся не на жарт. Декілька днів поспіль по дві сотні нових хворих. У закладах освіти вже готуються до переходу на онлайн-навчання.
Галина Фурдига, директорка Чернівецької загальноосвітньої школи №3:
У нас була невеличка нарада і ми говорили про те, чи готові вчителі знову сидіти за комп'ютерами вдома на дистанційному навчанні. Не готові, однозначно хочуть в школу.
У Чернівцях - лише чверть шкіл, де вакцинувалося 80% колективу. А це - головна вимога для проведення живих уроків. Тож поки майже пів сотні міських шкіл у разі запровадження "червоної зони", піде на дистанційку. Зараз вакцинувати вчителів у школах взялися мобільні бригади.
Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:
Не потрібно шукати ані пункти вакцинації, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки, заняття в школі. Ми йдемо до вас.
Чернівецька школа №3. Тут проти ковіду щепилися вже понад 60% трудового колективу.
Валентин Андрухович, соціальний педагог Чернівецької загальноосвітньої школи №3:
Кожен день вірус мутує і більше, і більше випадків. Вакцинацію все рівно прийдеться робити рано чи пізно всім.
За день - вакцинувалися дев'ятеро працівників. Та все одно мало, щоб школа продовжила очне навчання. Причина відмов від щеплення - низька обізнаність учителів. А є викладачі, яким лікарі не рекомендують імунізуватися через хронічні захворювання. Пані Любов має алергічні протипоказання до щеплення. Однак усвідомлює ризики. Тому протиковідну ін'єкцію вирішила зробити.
Любов Петрушко, заступник директора Чернівецької загальноосвітньої школи №3:
Алергія на антибіотики буде набагато сильніша, і буде набагато гірше проявлятися хвороба з моїми протипоказаннями.
Лише за одну добу роботи мобільних бригад на закладах освіти - проти ковіду щепили понад тисячу 200 буковинських освітян.
Любов Петрушко, заступник директора Чернівецької загальноосвітньої школи №3:
Як би ми не намагались урізноманітнити навчання дітей, все-таки є негативний наслідок - відсутність живого спілкування. І на якість знань, і на спілкування між дітьми.
Загалом з початку навчального року на Буковині - один навчальний заклад та кілька класів у різних школах - вже відправили на самоізоляцію через підтверджені випадки ковіду у дітей та вчителів.
Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:
Ми маємо щоденні звіти і повідомлення від нашого лабораторного центру, від інфекціоністів, які говорять про те, що практично 100% нових випадків інфікування - це люди, які не вакцинувалися.
Зараз на Буковині щодоби фіксують в середньому більше сотні нових випадків та по декілька смертей від недуги. По всій Чернівецькій області вже майже половина ліжко-місць для хворих на ковід - зайняті.
по теме
Уже з наступного понеділка в Україні можуть посилити карантинні обмеження. У МОЗі рекомендують Кабміну перевести Україну із зеленої - у жовту зону
Одужали більше ніж сімсот пацієнтів. Померли - 18.
Уряд уже анонсує засідання, на якому можуть змінити епідкольори країни. Тому що крива захворюваності невпинно йде вгору, і Україною вже циркулює "Дельта" - більш агресивний та заразний штам ковіду.
Три області - за крок до посилення карантину. Це - Буковина, Львівщина та Вінничина. У цих регіонах - найскладніша ситуація, багато хворих.
З 13 вересня, тобто з наступного понеділка, Україна може опинитися в жовтій зоні. Відповідне подання Мінохорониздоров'я направило до Кабміну.