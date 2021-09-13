Бригади швидкої одна за одною забирають постраждалих. Один із пішоходів - у критичному стані.

Моторошна аварія сталася і в Дніпрі. Там п'яний водій біля супермаркету - зніс натовп людей. Зупинила горе-шофера лише стіна будинку. І з місця аварії - винуватець намагався втекти. Затримали його перехожі, та мало не вчинили самосуд.

В якому стані зараз постраждалі та що загрожує тепер водієві? Олена Мендалюк дізнавалася.

Вулиця Калинова, близько шостої вечора. У бік проспекту Слобожанський на шаленій швидкості летить мерседес. Із проїжджої частини люди починають розбігатися хто куди. Однак утекти встигають не всі. Під колесами легковика опиняються четверо. Автівку зупинила лише стіна будинку. Бригади швидкої одна за одною забирають постраждалих. Один із пішоходів - у критичному стані.

Олександр Толубаєв - заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

У пацієнта важка поєднана травма черепно-мозкова травма, забій головного мозку, травма кісток тазу, перелом кісток лівої гомілки, перелом нижньої щелепи.

Серед постраждалих і двоє дітей - двох і восьми років. Вони з матір'ю їхали в автівці, яку Мерседес протаранив перед тим як влетіти в натовп пішоходів.

Олексій Власов - гендиректор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

У одного ребенка перелом ключицы, у второго ребенка травмы мягких тканей. На данный момент их состояние средней степени тяжести. Они особо не пострадали. Им предоставлена медицинская помощь и в ближайшие дни они будут выписаны домой.

Наталія Самба - сестра постраждалої:

Я в шоке. У сестры переломаны ребра. Сестра в больнице, она не может встать, она на медикаментах. Тяжело.

Від моторошної аварії місцеві не можуть оговтатися. Кажуть, постраждалих могло бути значно більше.

Тут обычно много людей, магазин. Как он тут чудом никого не убил. Это удивительно.

Очевидці розповідають, що і водій, і його пасажир були п'яні.

Ірина – очевидиця:

На такой скорости пробить забор такой, пробить окно, куски аж летели, и ехать со средины, где почта примерно. От туда он переехал на эту сторону.

-Был агресивным, пытался убежать. Они его задержали. -Кто они? -Люди. И второй был пьяный, они его еле вели.

Про те, що водій мерседеса був на підпитку, підтверджують і в поліції. Чоловіка затримали. Йому 33 роки. Але більше інформації - доки триває слідство - правоохоронці не розголошують.

Ганна Старчевська - начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

Його затримано в порядку статті 208. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статі 286 прим 1 (тобто це порушення правил дорожнього руху особою, яка знаходилася у стані алкогольного сп'яніння).

Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.