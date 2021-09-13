Наступний наш сюжет про доволі пікантну тему - особистий простір у.... шкільній вбиральні. У місті Червоноград на Львівщині розгорівся справжній скандал після того, як у соцмережах оприлюднили фотографії шкільних туалетів без дверей.

Здавалося б - така дрібниця! А може обернутися величезною проблемою для здоров'я учнів. Христина Гашенко продовжить

Унітази, "чаші Генуя" - і всі ці блага цивілізації без дверей, лише з перегородками... Такі світлини вбиралень радянського зразка в соцмережах оприлюднили жителі Червонограда. Мовляв, у новий навчальний рік зі старими туалетами.

Нині вже дорослі Наталія та Ірина колись навчалися в цій школі. Зараз сюди ж ходять їхні доньки-другокласниці. Жінки розповідають: із туалетами в школі - справжня проблема, бо дівчатка соромляться й користуються вбиральнями дуже рідко.

Наталія Самчук, жителька Червонограда:

Бігла по вулиці, поки ми зайшли під гаражі, бо вона встидається .

Аби уникнути стресу, частина дітей у туалет ходять на уроках, решта - лише вдома. Часто над молодшими жартують старшокласники, розповідають батьки учнів. Загальні двері вбиральні, за правилами безпеки, - без замків, тож зайти в туалет може будь-хто й будь-коли.

Ірина Яремчук, жителька Червонограда:

Дівчатка пішли в туалєт, хлопці беруть спеціально двері відкривають. То такі мраки. Вони ще зараз малі, а старші діти забігають, подуріти поржати, зараз на телефони то всьо знімати, кажу, а діти терплять.

Батьки учнів розповідають: неодноразово зверталися до директора школи, аби врешті поставили двері в кабінки.

Надія, жителька Червонограда:

Ну дитина може робити всякі справи, що можна робити в туалеті, тому двері повинні бути, якось облаштовані, я вже мовчу про дівчаток, про їхні потреби.

Дирекція четвертої школи розробила проєкт нових вбиралень. Подали на міський конкурс, аби виграти грант на ремонт. Але проєкт не набрав необхідних голосів. Тож грошей не отримали.

Оксана Паламар, директорка школи №4 міста Червоноград:

Схожа проблема із вбиральнями і в сусідній - восьмій школі Червонограда.

Загалом у цій школі 16 вбиралень, і ця єдина, яку ще не переобладнали. Решту вдалося переробити завдяки спонсорським коштам та... праці вчителів.

Дмитро Красуляк, директор школи №8 в місті Червоноград:

Це звичайна плита. Вчитель трудового навчання порізав разом із робітником хоз-обслуговування, змонтували рейки, зробили.

Двері в кабінки - це вимога не лише батьків, а й нових санітарних норм, які цьогоріч ввели в Міністерстві охорони здоров'я. Утім, місцеві освітяни впроваджувати вимоги урядовців не квапляться. Бо ж ремонтувати в школах є що, а от грошей - як завжди бракує.

Ігор Гомонко, керівник відділу освіти Червоноградської міської ради:

Я не знаю, якщо депутати виділять мені гроші до кінця року, ми готові хоч у всіх, я грошей не маю і вимагати грошей від батьків не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі.

Коштів на ремонт санвузлів у школах, кажуть міські депутати, немає! А відповідно цьогоріч ремонту вбиралень не буде. І чи дійдуть руки чиновників до цієї незручної проблеми наступного року, теж невідомо!