Вони - на вагу золота! На Кіровоградщині катастрофічно не вистачає вчителів. Шукають викладачів англійської, математики і географії. Але щоб не зірвати навчального процесу, освітяни вдалися до нестандартних рішень. Яких саме - розкаже Олена Бринза.

У Мар'янопільській школі вчителі-предметники - на вагу золота. Із тринадцяти педагогів дев'ятьох привозять сюди з опорної школи, що розташована за п'ятнадцять кілометрів - у Новоукраїнці. Інакше - вчити було б нікому.

Світлана Семенова, завідувачка Мар'янопільської філії Новоукраїнського ліцею №8:

Що молодь хоче - це заробітня плата, багато що стримує напевно, тому що умови то створюються і в нашому закладі, але більш такі соціально-економічні питання переважають над тим, щоб молодь ішла і працювала в школу.

Раз на тиждень до школи в Мар'янопіль приїздить Сергій. Він учитель географії та природознавства. Каже - з додатковим навантаженням справляється, до того ж завдяки цьому й зарплата більша.

Сергій Тірон, учитель географії та природознавства:

Все це відбувається організовано, централізовано, тому це є досить зручно, у нас вистачає ще часу, щоб налаштуватися на урок, приготуватися до уроку, також організовано всіх забирають по закінченню навчального процесу, і по суті це добре, тому що в філії викладають, читають спеціалісти.

Оксана Доценко, директорка Новоукраїнського ліцею №8:

Наші колеги у філії працюють за блочно-модульною системою, яка дозволяє спарені уроки, тобто ми можемо один день для цього колеги виділити саме для того, щоб він забезпечив саме базову освіту у даній філії.

На Кіровоградщині зробили все можливе, щоб розпочати навчальний рік. Зокрема, підвозять учителів із інших закладів, залучають до викладацької роботи фахівців із професійно-технічною освітою. Адже відкривати вакансії в школах можуть лише під час літніх канікул, аби не зривати навчальний процес. І до першого вересня всі навчальні дисципліни у школах мають бути забезпечені вчителями.

Ельза Лещенко, директорка Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА:

Відкриті вакансії по предметах починаються з березня місяця, коли ми збираємо в департаменті інформацію від територіальних громад і ті чи інші предмети, які потребують та чи інша школа певної громади, коли ми зібрали цю інформацію, а таких у нас вакансій було 130, то ми надали нашому педагогічному університету.

Оплата навчання в педагогічному виші, а після закінчення - ще й забезпечення житлом. Так цьогоріч у громадах Кіровоградщини, де найбільше не вистачає вчителів, планують зацікавити молодь роботою в сільських школах. Чи спрацює - покаже вже наступний навчальний рік.