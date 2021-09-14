Вашингтон надасть допомогу українським збройним силам [ Редактировать ]
Вашингтон виконає зобов'язання перед Україною. У цьому американських конгресменів запевнив держ-секретар США Ентоні Блінкен.
Очільник Держ-депу підкреслив, що два тижні тому президенти Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали американську підтримку України в безпековій сфері, і США повністю слідуватимуть досягнутим домовленостям. Напередодні зустрічі очільників США та України Білий дім оголосив про додатковий пакет допомоги українським збройним силам на 60 мільйонів доларів.
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