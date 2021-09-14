Ті, хто залишився, масово пишуть службові записки про технічні недоліки електровозів.

Кожна поїздка може стати останньою. І це не про саперів. Так про свою роботу кажуть машиністи П'ятихатського вагонного депо. Вони мало не щодня пишуть службові записки про несправність електровозів.

Однак керівництво такі рапорти ігнорує, а тих, хто скаржиться - звільняє. Тож працівники оголосили страйк. Олена Мендалюк продовжить.

Технічний стан електровозів не витримує жодної критики. Колеса хитаються, а гальма можуть відмовити в будь-який момент.

Олег Солодух, машиніст ВСП "П'ятихатське вагонне депо" ДП "Придніпровська залізниця":

Пульти машиніста не заземлені, це не відповідає безпеці локомотивної бригади. Торцева кришка печі опалювання, відкритий виступ до 3 тисяч вольт.

Ігор Шулешко - слюсар ВСП "П'ятихатське вагонне депо" ДП "Придніпровська залізниця":

Локомотив може не зупинитися перед якоюсь преградою при екстренному гальмуванні - і переїде або людину, або автомобіль.

Онісовець - машиніст ВСП "П'ятихатське вагонне депо" ДП "Придніпровська залізниця":

Их вообще никто не ремонтирует. Их никто даже не пытается делать.

При цьому, кажуть у ДЕПО, вони працюють майже цілодобово. Після чотирьох рейсів дають лише 48 годин відпочинку. А можуть викликати і на понаднормові. Тож за останній рік звільнилося більше ніж тридцять працівників. Ті, хто залишився, масово пишуть службові записки про технічні недоліки електровозів. Від керівництва - самі відписки.

Наше керівництво нижче підписані, завіряє нас правила технічної експлуатації відповідають. Зараз подивимось. Так відсутність ключа блокування. Немає можливості заблокувати пульт машиніста. Порушення. Відсутнє освітлення вимірювальних приладів….Немає освітлення у відділенні машиніста двох секцій.

Працівників, які найбільше скаржаться, погрожують звільнити. Сергій Бондюк уже отримав дві догани.

Сергій Бондюк - машиніст ВСП "П'ятихатське вагонне депо" ДП "Придніпровська залізниця":

У мене була несправність, сменщик загнав на ПТО, - зарядка батареї йшла 50 ампер, батарея кипіла повністю. Зам по ремонту почав розговор, я і уволю, і зніму, ти працювати не будеш.

Коментувати ситуацію в ДЕПО відмовляються. Журналістів не пускають навіть на поріг. Не виходить розмова і телефоном.

-У Пятихатському депо ситуація така ж, як і везде.- Чому не можете дати матеріали для ремонту тих самих локомотивів?-(кинув слухавку)

Отож свої права працівники "П'ятихатського вагонного депо" обстоюватимуть у суді. Позовну заяву вже склали. А нині оголосили так званий "італійський страйк".