Полювання на біткоїн: на Тернопільщині бандити вимагали у підприємця криптовалюту [ Редактировать ]
На Тернопільщині поліцейські викрили бандитів, які вимагали у підприємця майже сім мільйонів гривень у біткоїнах. Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, а також погрожували йому і його родині фізичною розправою.
Керував бандитами 25-річний лікар, так він намагався вирішити свої власні фінансові проблеми. Йому та двом спільникам тепер загрожує до 10 років ув'язнення.
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Пошту, медпункти, магазини, і навіть сільські ради - оббирали вночі.
На Дніпропетровщині агрофірма утримувала в неволі 120 людей. Їх знаходили на вокзалах Дніпра, Києва та Одеси.
Обіцяли триразове харчування, житло і зарплату. Натомість - люди працювали задарма, недоїдали й спали в напівзруйнованому приміщенні.
І одним із найбільш гучних депутатських голосувань стала легалізація віртуальної валюти, аби в майбутньому криптобіржі могли законно працювати в Україні. І в цьому й уряд, і депутати бачать зиск.
У парламенті вирішили перетворити віртуальні гроші - на реальність. Щоб власники криптовалюти могли легально обмінювати, декларувати їх, сплачувати податки і захищати власні статки.