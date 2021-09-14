На Тернопільщині поліцейські викрили бандитів, які вимагали у підприємця майже сім мільйонів гривень у біткоїнах. Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, а також погрожували йому і його родині фізичною розправою.

Керував бандитами 25-річний лікар, так він намагався вирішити свої власні фінансові проблеми. Йому та двом спільникам тепер загрожує до 10 років ув'язнення.