Індія у воді: евакуюють понад три сотні людей [ Редактировать ]
Через рясні дощі затопило Індію. У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар. Повністю затопило низькі мости на місцевих річках. Жителям кількох районів рекомендували полишити домівки.
Евакуюють понад три сотні людей. Зробили імпровізовані переправи з мотузок та підручних матеріалів. Загалом, зону підтоплення покинули близько півтори тисячі жителів.
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