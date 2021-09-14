Автомобиль представительского класса – это другой уровень комфорта, технологий и статуса на дороге. Немецкий представительский авто – это вообще нечто эталонное. Неудивительно, почему авто соответствующего класса от таких брендов, как Mercedes, BMW и Porsche пользуются таким спросом у целевой аудитории частных лиц и корпоративных клиентов.

Если вы почитаете о Manheim.com.de отзывы, то поймете, что приобрести такой автомобиль с «родной немецкой» пропиской можно не только в салоне дилера или у перекупщиков на местном вторичном рынке, но и непосредственно в Германии. Упомянутая компания, к примеру, предлагает суперкары, премиум кроссоверы и представительские седаны с пробегом, выкупленные на немецких аукционах.

Почему это выгодно?

Автомобили представительского класса – это отдельный сегмент рынка. Найти выгодные предложения, особенно среди моделей с минимальным пробегом и свежим годом выпуска, не так просто.

Другое дело – это автомобили лизинговых или рекламных компаний, автомобили, которые были на выставках, тест-драйвах, промо-акциях. Они, как правило, после выполнения определенной задачи владельца продаются на аукционах.

Упомянутая выше компания их выкупает и готовит к отправке в другие страны. Как отмечают представители компании, суммарная экономия при покупке автомобиля на аукционе, а также с учетом последующего вычета, составляет от 20 до 39%. Это внушительная сумма экономии в любом случае, принимая во внимание тот факт, что автомобили обычно находятся в хорошем техническом состоянии.

Кроме представительских и эксклюзивных авто премиум брендов компания также занимается продажей немецкой спецтехники, мотоциклов, а также аква-техники.

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Как купить представительский седан?

Несмотря на то, что фактически компания находится в Германии, ее услугами могут воспользоваться клиенты из других стран.

Чтобы посмотреть каталог седанов и других авто, включая уникальные модели Porsche или Lamborghini, достаточно запросить актуальный ассортимент авто в наличии у консультанта. Список авто и другой техники все время обновляется. Условия, пробег, комплектацию, год выпуска также можно уточнить у специалиста.

Среди форматов оплаты (если вы уже определились с выбором) есть классический вариант с внесением предоплаты, после чего машину готовят к отправке и доставляют вам по адресу. Есть вариант без предоплаты, но тогда гарантом исполнения обязательств клиента и компании становится немецкий банк. Есть вариант с внесением предоплаты и рассрочкой оставшейся суммы платежа.

Автомобили доставляются в страны СНГ в довольно сжатые сроки, а границу проходят по минимальной ставке европейского каталога. За тем, где находится авто и какой пункт проходит, клиент может следить в реальном времени. После получения авто новым владельцем, специалисты компании дистанционно помогут с постановкой транспорта на учет.