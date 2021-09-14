Один із її засновників розповідає - пишається, що вдалося звести найбільший у світі завод із очищення повітря.

Найбільший у світі завод із викачування СО2 з атмосфери запрацював в Ісландії. Швейцарські розробники сподіваються, що невдовзі проєкт допоможе світу зупинити глобальні зміни клімату. А от як саме все це працює - дивіться в нашому сюжеті.

Це - завод під назвою "Орка", розташований в Ісландії. Його тамтешні екологи вже прозвали технологією майбутнього. Мета підприємства - боротися зі змінами клімату. Зокрема, глобальним потеплінням. Усе це відбувається завдяки вісьмом контейнерам, які обладнані спеціальними фільтрами та вентиляторами. І саме вони відкачують вуглекислий газ із земної атмосфери.

Розробники стартапу - швейцарська компанія "Клаймворкс". Один із її засновників розповідає - пишається, що вдалося звести найбільший у світі завод із очищення повітря.

Ян Вурцбахер, засновник Climeworks:

Ми нещодавно ввели "Орку" в експлуатацію! Це найбільший такий завод у світі! СО2 ми закачуємо під землю. Там він змішується з різними гірськими породами та просто перетворюється на каміння. Це стається впродовж двох років. І саме тому ми можемо назвати цей метод нині найбезпечнішим і найвдалішим з вилучення вуглекислого газу із атмосфери.

Щороку завод відкачуватиме близько чотирьох тисяч тонн СО2, що еквівалентно щорічним викидам майже восьми сотень автівок. Розробники проєкту зазначають - розуміють, що наразі лише один завод не здатен глобально очистити повітря. Однак, в разі популяризації проєкту у світі - із викидами в атмосферу можна успішно боротися.

Ян Вурцбахер, засновник Climeworks:

Ми вже плануємо масштабувати "Орку". Ми збираємося збудувати завод удесятеро потужніший за цей. Відповідно, він удесятеро більше поглинатиме СО2. Нині вже є багато інвесторів, які готові допомогти нам, аби ми змогли викачувати один мільйон тонн вуглекислого газу.

І поки деякі екологи підтримують і вірять у стартап, інші - ставляться скептично. Бо, на думку Міжурядової групи експертів зі змін клімату, для уникнення найгірших наслідків глобального потепління світ до кінця століття має вилучити з атмосфери від 100 мільярдів до 1 трильйону тонн CO2.