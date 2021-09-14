Слухання у справі збитого на Донбасі Боїнга МН-17 сьогодні поновляться у Нідерландах. Знову виступатимуть родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення.

Прокурор зазначила, що Росія відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Після відмови Росії, суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили з ЗРК "Бук", що належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Авіатроща сталася в липні 14-го року. Загинули 298 людей - усі, хто був на борту.