Білий дім надасть грошову допомогу українським Збройним силам [ Редактировать ]
Вашингтон виконає зобов'язання перед Україною. У цьому американських конгресменів запевнив держ-секретар США Ентоні Блінкен.
Очільник Держ-депу підкреслив, що два тижні тому президенти Джо Байден і Володимир Зеленський обговорювали американську підтримку України в безпековій сфері, і США повністю слідуватимуть досягнутим домовленостям. Напередодні зустрічі очільників США та України Білий дім оголосив про додатковий пакет допомоги українським Збройним силам на 60 мільйонів доларів.
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