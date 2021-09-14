Рясні дощі затопили Індію [ Редактировать ]
Через рясні дощі затопило Індію. У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар. Повністю затопило низькі мости на місцевих річках.
Жителям кількох районів рекомендували полишити домівки. Евакуюють понад три сотні людей. Зробили імпровізовані переправи з мотузок та підручних матеріалів. Загалом, зону підтоплення покинули близько півтори тисячі жителів.
по теме
Prev Next
14 сентября 2021 09:35 Індія у воді: евакуюють понад три сотні людей
У воді опинилися великі міста Раджкот та Джамнагар.
10 сентября 2021 08:49 Стихійне лихо у Венесуелі: затопило будинки
Внаслідок рясних злив з берегів вийшла річка Морон.
10 сентября 2021 08:45 Внаслідок повені у Мексиці загинули 17 людей
З берегів вийшла річка Тула. 17людей загинули - усі пацієнти ковідного шпиталю.
08 сентября 2021 22:21 Філіппіни атакують тайфуни "Джоліна" та "Кіко"
Швидкість вітру сягає 150-ти кілометрів на годину.
14 сентября 2021 15:03 США очікує нове стихійне лихо
Першим зустріти удар стихії готуються Техас та Луїзіана.