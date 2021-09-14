Родичі загиблих рейсу МН-17 виступили на судовому засіданні у Нідерландах [ Редактировать ]
Слухання у справі збитого на Донбасі боїнга МН-17 сьогодні поновилися в Нідерландах. Зокрема, виступили родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення. Прокурор зазначила, що Кремль відмовляється співпрацювати в питанні отримання інформації з Курська.
Після відмови Росії суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили із ЗРК "Бук", що належить 53 зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Авіатроща сталася в липні 2014 року. Загинули 298 людей.
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