Слухання у справі збитого на Донбасі боїнга МН-17 сьогодні поновилися в Нідерландах. Зокрема, виступили родичі загиблих. Напередодні слово мала сторона обвинувачення. Прокурор зазначила, що Кремль відмовляється співпрацювати в питанні отримання інформації з Курська.

Після відмови Росії суд вирішив звернутися до жителів міста з проханням надати будь-яку інформацію. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили із ЗРК "Бук", що належить 53 зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Авіатроща сталася в липні 2014 року. Загинули 298 людей.