Ціни на електроенергію в деяких країнах Євросоюзу за останній рік зросли удвічі. Виробники звинувачують у всьому Брюссель - зокрема запроваджений нещодавно еко-податок. Більше подробиць про наслідки боротьби з кліматичними змінами для гаманців пересічних європейців розкаже Олена Абрамович.

У боротьбі за чисте повітря Євросоюз зіштовхнувся з очікуваною проблемою - зростанням цін на електроенергію. За останній рік її вартість у межах блоку підскочила удвічі. В Іспанії ледь не щодня фіксують рекордні ціни, а люди виходять на протести. Шоковані цінами й поляки. Там 70% електроенергії продукують ТЕЦ. А це неекологічно і, відповідно, обкладено новим податком від ЄС.

Анна Залевська, євродепутат від Польщі:

Зростання цін непокоїть людей. Бо саме вони змушені сплачувати рахунки й платити за амбіції ЄС. На жаль, уже 50 мільйонів європейців енергетично бідні. І ця цифра, ймовірно, подвоїться найближчими роками. Саме тому податки треба знижувати, як і певні зобов'язання.

Утім, податки, зокрема на викиди вуглецю, будуть лише зростати. Ціна за тону зараз сягає 60 євро і повзе догори щомісяця. За останні чотири роки вона збільшилась у 12(!) разів. Таким чином Брюссель хоче змусити бізнес переходити на екологічніші способи виробництва. І в Єврокомісії переконані: такі кроки - необхідність.

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії:

Лише одна п'ята збільшеної ціни на електроенергію пов'язана з податком на вуглець. Решта - це просто наслідки дефіциту на ринку. Й іронія в тому, що якби ми ухвалили "Зелену угоду" п'ять років тому, то не опинилися б у цій ситуації. Бо менше б залежали від газу та вугілля.

Вихід віцепрезидент Єврокомісії бачить у швидшому переході на відновлювану енергетику. Адже протягом кризи ціни на неї залишалися низькими й стабільними. Пришвидшитись потрібно і з утепленням будинків. І допомогти субсидіями найвразливішим верствам населення.

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії:

Хоч би яких заходів ми вжили, вони вплинуть на ціни. І мистецтво політики полягає в тому, щоб організувати усе так, аби ціни не позначилися на найбільш вразливих верствах населення. Тягар має бути рівномірно розподілений у суспільстві.

Назад відступати нікуди, інакше на наших дітей чекає "екоцид" - загибель внаслідок екологічних проблем, заявив Фрац Тіммерманс. Кожен кіловат електроенергії, отриманої шляхом спалення вугілля, буде тільки дорожчати. Як і решта продуктів, виготовлених неекологічно. Оговтуватися від природних катаклізмів, що стаються дедалі частіше, усе одно дорожче.

Анже Логар, міністр закордонних справ Словенії:

2020 був найспекотнішим роком в історії Європи. З 1980 по 2019 рік понад 85 тисяч людей у ЄС загинули через екстремальну погоду й події, пов'язані з кліматом. Подолання наслідків лиха коштувало Євросоюзу 490 мільярдів євро за останні 40 років. Це значно більше, ніж ЄС витрачає за два роки на всі свої політики та програми.

За найближче десятиліття Євросоюз прагне скоротити викиди вуглецю на 55%. Планують згодом і повну відмову від бензинових та дизельних машин. Проте проблеми з нестачею електроенергії викликають дедалі більше сумнівів щодо можливості повного переходу на електрокари чи інші еко-авто.