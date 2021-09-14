І якщо плани уряду реалізуються і до кінця року щеплять усе доросле населення, то у 2022 на українців чекатиме повторна вакцинація. Усе через нову загрозу - мутовані штами коронавірусу.

І щоб пришвидшити процес імунізації - тепер уколи проти ковіду робитимуть навіть удома. Насамперед людям поважного віку. Пілотний проєкт сьогодні запустили на Полтавщині. І протягом тижня там у двох селах щеплюватимуть стареньких. А потім, за результатами експерименту, в МОЗі вирішать, чи впроваджувати ідею в решті областей.