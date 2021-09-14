Повторна вакцинація чекає на українців вже наступного року [ Редактировать ]
І якщо плани уряду реалізуються і до кінця року щеплять усе доросле населення, то у 2022 на українців чекатиме повторна вакцинація. Усе через нову загрозу - мутовані штами коронавірусу.
І щоб пришвидшити процес імунізації - тепер уколи проти ковіду робитимуть навіть удома. Насамперед людям поважного віку. Пілотний проєкт сьогодні запустили на Полтавщині. І протягом тижня там у двох селах щеплюватимуть стареньких. А потім, за результатами експерименту, в МОЗі вирішать, чи впроваджувати ідею в решті областей.
по теме
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
В Україні зафіксували 3 тисячі 332 нових випадки ковід. 97 пацієнтів померли, одужали - майже півтори тисячі людей.
Померло 18 пацієнтів, понад 700 людей - одужали. Найбільше інфікувань в Києві, Тернопільській та Чернівецькій областях.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.