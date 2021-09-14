Не смітити! - закликали харків'ян екоактивісти. І щоб привернути увагу до проблеми зі стихійними звалищами, містом пройшовся чоловік, одягнений у сміття.

У костюмі з поліетиленових пакетів, пляшок та іншого непотребу він ходив вулицями та парками. Нагадаю, останні чотири місяці екоактивісти прибирали річку Уди. І за 16 субот виловили - 110 тонн сміття!

Артем Приходько, екоактивіст: