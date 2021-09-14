Екоактивіст пройшовся вулицями Харкова у костюмі зі сміття [ Редактировать ]
Не смітити! - закликали харків'ян екоактивісти. І щоб привернути увагу до проблеми зі стихійними звалищами, містом пройшовся чоловік, одягнений у сміття.
У костюмі з поліетиленових пакетів, пляшок та іншого непотребу він ходив вулицями та парками. Нагадаю, останні чотири місяці екоактивісти прибирали річку Уди. І за 16 субот виловили - 110 тонн сміття!
Артем Приходько, екоактивіст:
Я в очередной раз напоминаю всем жителям планеты о том, что нужно беречь природу. И не выбрасывать мусор, потому что реки, леса переполнены пластиком, стеклом и бутылками. Пожалуйста, давайте начнем беречь природу!
по теме
Под стенами ЗАГСа инсценировали свадьбу двух девушек с хором, шампанским и лепестками роз
Мета проєкту - посилити еко-свідомість українців. Монтаж "Київського кита" обіцяють завершити до середи наступного тижня. Тоді планують і офіційне відкриття.
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
Про цю акцію четвірка домовилася у соцмережах, спеціально до неї не готувалася. Після підйому скелелазів уже традиційно ненадовго затримала поліція.
З пів тисячі учасників акції зібралися в парку Шевченка, аби привернути увагу до захисту звірів. Вимагають покласти край жорстокості та вберегти тварин від знущань.