Активіст "кримської весни" чекає на рішення про екстрадицію до України з Чехії [ Редактировать ]
Суд Праги заарештував активіста так званої "кримської весни" Олександра Франчетті. Його затримали 12 вересня в аеропорту чеської столиці - на запит України.
Нині Франчетті у слідчому ізоляторі, чекає рішення про екстрадицію його в Україну. Росіянин брав активну участь в анексії Криму Росією 14 року. В Україні його хочуть притягти до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях.
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Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014 року, незадовго до анексії, приїхав до Криму. Вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя".
Олександр Франчетті понад 20 років жив у Чехії. 2014 року, незадовго до анексії, приїхав до Криму. Вступив у незаконне збройне формування "Оборона Севастополя".
Про це повідомили у вітчизняному МЗС. У відомстві хочуть, аби затриманого видали Києву.
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