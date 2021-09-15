Пекарня німецького містечка Вайльбах виготовляє марципанове печиво із зображенням Ангели Меркель. Так вирішили вшанувати завершення правління канцлерки. Після 16 років при владі, фрау Меркель піде з посади.

На вибори до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, своєї кандидатури вона не висувала. З цієї нагоди кондитери планують напекти півтисячі солодких сувенірів. Коштуватиме такий смаколик чотири євро 90 центів - це півтори сотні гривень.

Томас Зубер, власник пекарні: