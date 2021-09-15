У Німеччині випікають марципанове печиво у вигляді Ангели Меркель [ Редактировать ]
Пекарня німецького містечка Вайльбах виготовляє марципанове печиво із зображенням Ангели Меркель. Так вирішили вшанувати завершення правління канцлерки. Після 16 років при владі, фрау Меркель піде з посади.
На вибори до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, своєї кандидатури вона не висувала. З цієї нагоди кондитери планують напекти півтисячі солодких сувенірів. Коштуватиме такий смаколик чотири євро 90 центів - це півтори сотні гривень.
Томас Зубер, власник пекарні:
Це сувенір і для шанувальників Ангели Меркель, і для тих, кому вона не подобається. Вона йде з посади після багатьох років роботи. З цієї нагоди ми вирішили виготовити особливе печиво, аби через якийсь час люди згадували про канцлерку.
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