Пеле перевели из реанимации [ Редактировать ]
Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) выписали из отделения интенсивной терапии после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Его перевели в обычную палату. Об этом сообщает Gazeta Brasil.
"Пациент Эдсон Арантис ду Насименту находится в хорошем клиническом состоянии и выписан из отделения интенсивной терапии. С этого момента он продолжит восстановление в палате", - цитирует издание сообщение клинике в Сан-Пауло, где футболисту сделали операцию на кишечнике.
В своем Instagram Пеле поблагодарил своих подписчиков за поддержку. "Я уже вышел из отделения интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате", - написал футболист.
Напомним, сборная Аргентины ушла с поля во время матча с бразильцами.
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