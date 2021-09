Названы призеры Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" - главной награды Венецианского кинофестиваля - стал фильм "Событие" (L'Evenement) французского режиссера Одри Диван. "Серебряного льва" за лучшую режиссуру присудили новозеландке Джейн Кэмпион за драму "Власть пса" (The Power of the Dog)