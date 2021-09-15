Особистий кіноархів Сильвестра Сталлоне піде з молотка. На аукціон виставлять костюми й спортивний інвентар із фільмів з голівудською зіркою, а також рукописи сценаріїв і особисті нотатки.

Один із головних лотів - боксерські рукавички з відомого фільму "Роккі". Також фанати актора зможуть придбати пов'язки Рембо із серії однойменних стрічок і колекцію ножів. Організатори торгів пояснили - 75-річний Сильвестр Сталлоне продає свій будинок і переїжджає у нове помешкання - тому й вирішив частину речей продати.

Аукціон відбудеться у Беверлі Гіллз п'ятого грудня.

Мартін Нолан, виконавчий директор аукціону: