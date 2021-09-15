Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября [ Редактировать ]
Правительство опубликовало постановление, которым 13 сентября обновили карантинные правила и ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты - в силу новые нормы вступят 20 сентября, хотя должны были через неделю после опубликования, то есть 21 сентября.
Как ранее сообщалось, изменениями в ключевой постановления №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать: обслуживать только вакцинированных лиц или всех, но с соблюдением ограничений желтой зоны.
Этим же постановлением ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты. Первые могут получить те, кто привился одной дозой вакцины от коронавируса, зеленый - завершил полный курс вакцинации.
Важным условием работы учреждений в желтой зоне является вакцинация от коронавируса не менее 80% сотрудников заведения по крайней мере одной дозой вакцины. То есть для того, чтобы работать у как минимум 80% сотрудников заведения должны быть желтые или зеленые сертификаты.
Для работы в красной зоне - полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только полностью вакцинированным, в отличие от желтой зоны, где бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных (частично и полностью), но без ограничений, или всех желающих.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 в стране может пройти быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия
Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах
По его словам, для избежания жестких локдаунов или "красных" зон, Украина возвращается в режим работы регулярных заседаний комиссий
В проблемных областях карантин могут еще больше усилить из-за опасной ситуации с коронавирусом
В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне