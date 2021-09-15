Правительство опубликовало постановление, которым 13 сентября обновили карантинные правила и ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты - в силу новые нормы вступят 20 сентября, хотя должны были через неделю после опубликования, то есть 21 сентября.

Как ранее сообщалось, изменениями в ключевой постановления №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать: обслуживать только вакцинированных лиц или всех, но с соблюдением ограничений желтой зоны.

Этим же постановлением ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты. Первые могут получить те, кто привился одной дозой вакцины от коронавируса, зеленый - завершил полный курс вакцинации.

Важным условием работы учреждений в желтой зоне является вакцинация от коронавируса не менее 80% сотрудников заведения по крайней мере одной дозой вакцины. То есть для того, чтобы работать у как минимум 80% сотрудников заведения должны быть желтые или зеленые сертификаты.

Для работы в красной зоне - полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только полностью вакцинированным, в отличие от желтой зоны, где бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных (частично и полностью), но без ограничений, или всех желающих.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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