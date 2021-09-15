COVID-19 в Україні: чотири тисячі 640 нових випадків інфікувань минулої доби [ Редактировать ]
Чотири тисячі 640 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 93 пацієнти померло, одужало - майже дві тисячі. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
по теме
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
За добу в Україні - три тис. 663 нових інфікувань ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.