У Франції зникли двоє людей через повені [ Редактировать ]
Двоє людей зникли безвісти через повені на півдні Франції. Негода вирує в департаменті Гард. На регіон обрушилися зливи й шквальний вітер. Затопило одну з автострад. Рух потягів між містами Нім і Монпельє довелося призупинити. Влада департаменту оголосила "жовтий" рівень небезпеки.
Для ліквідації наслідків повені мобілізували вісім сотень надзвичайників.
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Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.
Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.
Окрім того, влада регіону скасувала уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки. А неподалік мексиканської столиці й далі борються з наслідками повені.
За словами свідків, усе трапилося за лічені хвилини. Решту пацієнтів доправили до інших медустанов. Стихійне лихо спіткало місто Тула. Через рясні дощі розлилася річка. Від підтоплень потерпають й інші регіони країни.