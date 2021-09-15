Іспанський дизайнер вирішив очистити пляжі Канарських островів від сміття, а із зібраного пластику - виготовляти меблі. Долучитися до проєкту й допомогти зі збором матеріалів закликає всіх охочих.

На що можна перетворити пластиковий непотріб, дивіться далі.

Це пляж Барранка на одному з Канарських островів. 28-річний Умберто ретельно перебирає пісок - шукає пластикове сміття.

Це лише те, що спливає на поверхню. Лишень уявіть, скільки всього можна назбирати, якщо вийти далі, в океан. Це тони сміття.

Хлопець працював дизайнером у Барселоні. Торік покинув роботу й повернувся на Канари - тут його батьківщина. Усе заради того, аби розпочати власний проєкт. Пляшки, одноразовий посуд, уламки пластмаси - для Умберто все це не просто сміття. А матеріал для майбутніх меблів.

Я намагаюся назбирати собі чималу торбу з таким матеріалом, аби було з чого вибрати. Потім чищу від піску і сортую. Ось це, наприклад поліпропілен, він позначений спеціальним символом. Стаканчик знадобиться, також можна використати ось цю пластикову кришку.

За кожен похід до узбережжя Умберто назбирує по п'ять кілограмів сміття. Вдома сортує його за кольором і матеріалом, потім здає на перетоплювання. Якої форми надати переробленому пластику - вигадує сам. Нині готові лише невеличкі вішаки для одягу. У проєкті - стільці, крісла, столи у футуристичному стилі. Прототипи цих виробів поки що проходять випробування.

Умберто Лесс, дизайнер:

Ми проводимо тести, щоб визначити, якою має бути оптимальна форма продукту, для того, щоб він витримував будь-яке навантаження, а сам мав невелику вагу. Ось цей прототип пройшов усі випробування.

Головна ідея проєкту Умберто - долучити якомога більше людей до прибирання Атлантичного узбережжя. Зібрані матеріали пропонує приносити йому в обмін на знижки на готову продукцію.

Умберто Лесс, дизайнер:

Я зрозумів, що прибирати пляжі задарма ніхто не буде. Тому я вирішив, що сміттю треба надати економічну цінність - аби в людей з'явився стимул збирати пластик на узбережжі.

За даними Грінпіс, щороку в океан потрапляє до 12 тон пластикових відходів. Лише десята частина цього обсягу - йде на перероблювання. Дизайнер Умберто зізнається - йому не під силу дати друге життя усьому зібраному пластику. Адже не весь можна перетопити на меблі. Утім іспанець не опускає рук - каже, принаймні він має змогу робити Атлантичне узбережжя чистішим.