Суд Праги заарештував активіста так званої "кримської весни" Олександра Франчетті. Його затримали 12 вересня в аеропорту чеської столиці - на запит України.

Нині Франчетті у слідчому ізоляторі, чекає рішення про екстрадицію його в Україну. Росіянин брав активну участь в анексії Криму Росією 14 року. В Україні його хочуть притягти до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях.