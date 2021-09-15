Урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності з 20 вересня [ Редактировать ]
Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності з 20 вересня. За новими правилами - бізнесу у жовтій зоні дозволили самостійно обирати - обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх.
Натомість підприємці не матимуть таких можливостей у червоній зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю вакциновані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені COVID-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень отримала людина.
по теме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса
На этой неделе в Украине утвердят новые карантинные ограничения
Уже на этой неделе власти страны могут утвердить новые правила карантина, вакцинированные получат множество поблаже
А от на суттєве підвищення мінімальної зарплати - наступного року очікувати не варто. У проєкті бюджету - закладено шість із половиною тисяч гривень. Щоправда, не для всіх. Медикам обіцяють у рази більше.
Оновлені карантинні норми почнуть діяти вже за тиждень. До речі, повністю імунізовані майже п'ять мільйонів українців.