Оновлена урядова постанова щодо обмежень на час карантину набере чинності з 20 вересня. За новими правилами - бізнесу у жовтій зоні дозволили самостійно обирати - обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж усіх.

Натомість підприємці не матимуть таких можливостей у червоній зоні. Працювати та користуватися послугами зможуть лише повністю вакциновані громадяни. Цією ж постановою уряд схвалив жовті та зелені COVID-сертифікати. Їх видаватимуть залежно від того, скільки щеплень отримала людина.