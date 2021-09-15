Черговий рекорд! Ціни на газ у Європі сягнули 945 доларів за тисячу кубометрів.

Таке зростання вартості зафіксували на торгах на хабі в Нідерландах. Ціни на блакитне паливо почали рекордно зростати через низький рівень запасів у європейських підземних сховищах. Нині вони заповнені лише на 70 відсотків, а це на 16 процентів нижче від середнього впродовж останніх п'яти років показника.

З кінця серпня російський Газпром припинив закачувати газ до деяких німецьких підземних сховищ, а також обмежив закачування до австрійського, німецького та нідерландського сховищ. Деякі аналітики припускають, що в такий спосіб Кремль намагається тиснути на ЄС для швидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".