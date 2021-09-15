Екснардеп Костянтин Іщейкін не повинен бути членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України. Про це йдеться у відкритому листі загальнонаціонального руху "За академічну доброчесність".

За їх інформацією, т.в.о директора державної установи "Інституту медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України", народний депутат України VIII скликання, доктор медичних наук, професор Іщейкін Костянтин Євгенович не відповідає критеріям доброчесності для обрання членом-кореспондентом НАМН.

"Протягом парламентської діяльності ця людина була членом Бюджетного комітету Верховної ради України та здійснювала лобізм корупційних схем, прогулювала засідання парламенту, був помічений у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, про що повідомляли його помічники", - зазначається в листі, передає "РБК-Україна".

Також наголошується, що колишній народний депутат Іщейкін є "псевдонауковцем" та був причетний до плагіату. У листопаді 2019 року в якості наукового керівника, екснардеп потрапив у ганебну ситуацію щодо плагіату. За інформацією, яку поширили декілька інтернет-ЗМІ, Костянтин Євгенович свого часу був науковим керівником двох дисертанток Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, які успішно захистили дві сумнівні дисертації. Як з’ясували журналісти, текст наукових робіт за темами "Патогенетичне обґрунтування ефективності антибактеріальної терапії гострого панкреатиту" та "Клініко-метаболічні паралелі прогнозування хронічного панкреатиту з метаболічним синдромом" відповідно був скопійований із російських підручників та перекладений українською комп’ютерним перекладом.

В організації повідомили, що вже спрямували звернення до НАЗК щодо порушення Іщейкіним К.Є. антикорупційного законодавства, що має привести до проведення відповідної перевірки. А також закликали членів Загальних зборів Національної Академії Медичних Наук України не обирати його членом-кореспондентом НАМН.

"Закликаємо Вас до унеможливлення паплюження репутації Національної академії медичних наук України та сучасної української науки! Корупціонерам не має місця серед авторитетних, талановитих і високоповажних академіків і членів-кореспондентів НАМН України!" - наголосили в листі.

Наукова спільнота нагадала, що президент Зеленський визначив подолання корупції одним з ключових пріоритетів розвитку України, тож наукове середовище має позбавлятись корупціонерів, а не підвищувати їх статус та вплив.

"Нульова толерантність до корупції повинна панувати в усіх сферах, і перш за все в науковій, яка є рушієм розвитку нашої країни та її руху до успіху", – йдеться у листі.

Для довідки, пан Іщейкін походить із лікарської династії. Однак, за даними ЗМІ, до медицини свого часу він потрапив не лише за покликанням, але й з суто меркантильних інтересів. Інсайдери зазначають, що працюючи на посаді лікаря-дерматовенеролога, Костянтин укладав договори з аптеками та прописував пацієнтам дорогі ліки, а за якісну консультацію нібито вимагав від 100 доларів. Якщо ж зазначена сума не вносилася, діагноз буцімто ставився неправильно.

Як повідомляв "СтопКор" раніше, призначення пана Іщейкіна на "хлібне місце" до Національної академії медичних наук України загрожує останній не лише значними репутаційними втратами в українській і світовій науковій спільноті. Адже йдеться й про контроль значних фінансових потоків.